Caminhão cai em ribanceira e quatro pessoas ficam feridas em Dona Emma

Alto Vale 23/07/2017 | 16h09

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente na SC-340, em Dona Emma, no Alto Vale. Segundo informações dos Bombeiros Voluntários de Presidente Getúlio, que atendeu a ocorrência, os integrantes eram membros de uma família e estavam a bordo de um caminhão com placas de Dona Emma. O veículo teria se perdido em uma curva e caiu em uma ribanceira, a uma altura de aproximadamente 90 metros, segundo os bombeiros. O acidente ocorreu a cerca de 100 metros do principal trevo de acesso à cidade.



Um rapaz de 18 anos e uma jovem de 15 foram atendidos pelos bombeiros. Eles estavam com cortes e ferimentos médios e foram encaminhados ao Hospital Maria Auxiliadora, em Presidente Getúlio. Um terceiro ocupante do caminhão foi atendido pelo Samu de Ibirama e levado ao Hospital Regional Alto Vale, em Rio do Sul.



Uma criança de quatro anos, que também estava no caminhão, foi a vítima mais grave. Ela estava com suspeita de trauma no crânio e foi atendida pela equipe do helicóptero Arcanjo, que a conduziu também ao hospital de Rio do Sul. Segundo a assessoria do Hospital Regional, no meio da tarde ela fazia exames no setor de urgência e emergência, mas o estado dela era considerado estável.