Carregador de celular pirata causa incêndio em hotel em Penha

Acidente 25/07/2017 | 20h05 Atualizada em

O batalhão do Corpo de Bombeiros de Itajaí divulgou nesta terça-feira o laudo da perícia realizada no hotel que registrou um incêndio em um quarto no começo do mês. Segundo os bombeiros, o fogo teria iniciado por conta de um carregador de celular pirata utilizada por um cliente do hotel.

A investigação apurou que o hóspede saiu pela manhã e deixou o carregador ligado na tomada, com o fio apoiado sobre o colchão da cama. Teria iniciado ali o incêndio que danificou o quarto inteiro e, por pouco, não invadiu outras áreas do hotel.

Segundo os bombeiros, o carregador encontrado no local não tinha selo da ANATEL e possuía componente e circuitos simplórios, diferente de um equipamento original.

"A falta desses componentes ou dispositivos de segurança nas placas de circuito são fatores cruciais que fazem com que estes equipamentos não reconheçam a conexão com o celular, gerando energia mesmo que o celular não esteja conectado ao carregador. Além disso, muitas vezes fornecem correntes de energia inadequadas, causando choque, superaquecimento e curto circuito do carregador", diz o laudo divulgado.

Os bombeiros ainda disseram que o imóvel não estava totalmente regularizado e, portanto, ainda não tinha sistemas preventivos como detectores de fumaça dentro dos quartos. Um sistema hidráulico foi utilizado para conter o incêndio pelos bombeiros militares de Penha.

O prejuízo do hotel com o incêndio foi estimado em cerca de R$ 15 mil.