Cemitério de Gatos de Blumenau é destaque em guia de patrimônio cultural

O Cemitério de Gatos de Blumenau é um dos destaques do guia Patrimônio Cultural Funerário Catarinense, lançado pela Fundação Catarinense de Cultura (FCC). O levantamento pioneiro sobre bens funerários materiais e imateriais foi feito pela pesquisadora Elisiana Trilha Castro, doutora em História pela UFSC e vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais (Abec). O download do trabalho pode ser feito gratuitamente no site fcc.sc.gov.br.



O guia lista mais de 30 cemitérios em sete regiões do Estado e destaca alguns por uma série de peculiaridades, como o espaço idealizado por Edith Gaertner, considerado um dos mais exóticos de SC. Ela sepultava seus animais de estimação seguindo um ritual funerário que contava até com cortejo. O espaço é cercado por árvores, esculturas e possui trilhas, bancos e mesas para os visitantes. Chegou a ter 50 sepulturas, mas após a revitalização foram conservados nove túmulos.



Quem quiser conhecer o local, que faz parte do complexo do Museu da Família Colonial, pode visitar diariamente das 10h às 16h. O acesso pode ser feito pela Rua XV de Novembro ou pela Rua das Palmeiras e a entrada é gratuita. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (47) 3381-7516.