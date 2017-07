Segurança 23/07/2017 | 16h56 Atualizada em

Uma criança de cinco anos foi internada no Hospital Santo Antônio, em Blumenau, após atirar com uma arma de fogo na própria mão.



De acordo com a Polícia Militar de Blumenau, o caso foi registrado por volta do meio-dia de sábado, quando os agentes foram chamados irem até o hospital. Chegando no local eles encontraram a mãe da criança, que disse que ela pegou a arma que estava escondida em cima de um roupeiro e atirou.



A arma foi apreendida e a mulher foi levada para a Central de Polícia.