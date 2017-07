Criança de um ano se afoga em lago em Timbó

Emergência 24/07/2017 | 16h34 Atualizada em

Uma criança de um ano de idade foi socorrida em Timbó por volta do meio-dia desta segunda-feira após ter se afogado em um lago no bairro Tiroleses. A ocorrência foi atendida por policiais militares que voltavam do almoço e ouviram os gritos de socorro do irmão da vítima.

Segundo a PM, as duas crianças estavam perto de uma bica d´água quando o menor caiu no lago. Quando os policiais chegaram a mãe da criança já havia retirado ela da água e estava em uma casa perto do local. A vítima estava desacordada. Um dos policiais realizou procedimentos de reanimação e verificou que a criança tinha batimentos cardíacos fracos e respirava com dificuldade.

Ainda desacordada a criança foi levada com urgência ao pronto socorro do Hospital Oase, onde recebe atendimento.