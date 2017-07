Estão abertas as inscrições para o BlumenKuchen  

Gastronomia 25/07/2017 | 20h02 Atualizada em

A 4ª edição do BlumenKuchen, o Festival de Cucas de Blumenau está com inscrições abertas. Os estabelecimentos que desejam participar devem entrar em contato com o Parque Vila Germânica, organizadora do evento, pelo telefone 3381-7700 ou pelo e-mail eventospgv@blumenau.sc.gov.br. A adesão é gratuita, e as padarias recebem uma placa comprovando o credenciamento.



Durante o período de 31 de agosto a 10 de setembro, padarias e confeitarias venderão diversos sabores da iguaria a preços promocionais. No ano passado o BlumenKuchen teve 26 padarias participantes. Neste ano, a expectativa da organização é manter o mesmo número.



:: Leia mais notícias de Blumenau e região em santa.com.br



A iniciativa faz parte da programação de aniversário de Blumenau e é organizado pelo Parque Vila Germânica, a Secretaria de Turismo e Lazer (Sectur)e o Sindicato das Indústrias de Panificação Confeitaria e Produtos Alimentícios de Blumenau e Região (Sindipan).