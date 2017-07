Geral 25/07/2017 | 11h52 Atualizada em

Um homem de 84 anos morreu na tarde de segunda-feira em Indaial após ser atropelado por uma tobata.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 17h em uma localidade do bairro Rio Morto, às margens da BR-470. A suspeita é de que H. R. tenha caído em uma valeta enquanto operava o veículo. Na queda o idoso teria ficado preso embaixo do equipamento.



Ele chegou a ser reanimado pelos socorristas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.