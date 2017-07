Incêndio atinge fábrica desativada em Brusque

Geral 23/07/2017 | 18h09 Atualizada em

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica desativada em Brusque na noite de sexta-feira.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o galpão que fica às margens da rodovia Antônio Heil tinha cerca de mil metros quadrados e era usado por uma indústria têxtil e já tinha sido atingido por um incêndio, ocorrido há quatro anos.



Desta vez, foram necessários mais de 27 mil litros de água para combater as chamas, que destruíram totalmente o local. O prédio ainda armazenava grandes quantidades de retalhos de malha, o que teria facilitado que o fogo se alastrasse.



Além dos bombeiros de Brusque, agentes de Itajaí e Guabiruba ajudaram na ocorrência. O fogo foi controlado e, segundo os bombeiros, outros galpões existentes no entorno não foram atingidos.