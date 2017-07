Trânsito 23/07/2017 | 16h04 Atualizada em

Um homem de 22 anos morreu em um acidente na Rodovia Werner Duwe, a SC-421, que liga as cidades de Blumenau e Pomerode. A colisão ocorreu às 11h20min de sábado, no Km 18,4, no bairro Badenfurt, em Blumenau. O rapaz conduzia uma motocicleta CB 650, com placa de Blumenau, em direção à Pomerode quando se chocou contra um automóvel Duster e um Celta. A vítima morreu ainda no local do acidente. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Blumenau.