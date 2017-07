Motorista perde o controle e cai em ribanceira na SC-108 em Blumenau

Trânsito 23/07/2017 | 14h56 Atualizada em

Um acidente no Km 62 da SC-108, logo depois da serra da Vila Itoupava em Blumenau, mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite de sábado em Blumenau.



Segundo informações dos bombeiros, o homem conduzia um GM Ômega com placas de Blumenau quando se perdeu em uma curva e caiu em uma ribanceira de cerca de 10 metros de altura.



O condutor, que não chegou a ser identificado pelos socorristas, acabou sendo jogado para fora e ficou preso embaixo do veículo. A operação de resgate durou mais de uma hora e foi preciso o auxílio de um guincho para estabilizar o automóvel e conseguir retirar o motorista do local.

A vítima foi resgatada com ferimentos na região da cabeça e conduzida pelo Samu para o Hospital Santa Isabel, em Blumenau.