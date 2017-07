Quarta-feira é de sol e temperaturas elevadas em Blumenau

Tempo 26/07/2017 | 07h51 Atualizada em

Vem aí mais um dia de veranico em pleno inverno blumenauense: a quarta-feira começou com nevoeiro em alguns bairros da cidade, mas a previsão — de acordo com o AlertaBlu — é de tempo firme, ensolarado e chegando na casa dos 29 ºC.



Uma massa de ar seco está sobre Santa Catarina, o que deixa o tempo estável e mais seco. No final da noite desta quarta-feira, há chance de aumento da nebulosidade devido ao transporte de umidade do oceano em direção ao continente.



Na quinta-feira, essa umidade vinda do mar deve agir com mais força na região, o que aumenta a chance de nuvens. Mas as temperaturas continuam relativamente altas para esta época do ano. A mínima oscila entre 16 ºC e 18 ºC e a máxima, entre 27 °C e 29 °C.