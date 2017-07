Semáforo da Rua Iguaçu será retirado em Blumenau

Trânsito 23/07/2017 | 18h53 Atualizada em

Atenção motoristas blumenauenses: a partir desta segunda-feira o semáforo na confluência entre as ruas Iguaçu e Engenheiro Paul Werner, no bairro Itoupava Seca, será retirado para dar lugar à ilhas de travessia e reforço na faixa de pedestres.



Segundo a prefeitura de Blumenau, com as adequações, os veículos que transitarem pela Rua Iguaçu, a partir da pista da esquerda, terão acesso livre à Rua Engenheiro Paul Werner. Já os que vierem pela faixa da direita terão parada obrigatória.

A mudança foi elaborada a partir de estudos viários da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e deverá colaborar para a fluidez do tráfego, especialmente em horários de pico. Em caso de chuva, os serviços poderão ser cancelados e transferidos para outra data.