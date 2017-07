Semana é de sol e temperaturas elevadas em Blumenau

Tempo 23/07/2017 | 19h52 Atualizada em

O frio da semana passada se despediu — ao menos por enquanto — de Blumenau e os próximos dias prometem tempo seco e temperaturas mais elevadas na cidade.



De acordo com o AlertaBlu, a presença de uma massa de ar seco mantém as condições do tempo estáveis e o sol aparece com poucas nuvens nesta segunda-feira. A temperatura mínima fica entre 14 ºC e 16 ºC. A máxima, entre 24 °C a 26 °C.



Pelo menos até quinta-feira não há previsão de grandes alterações no tempo, que continuará registrando dias ensolarados e temperaturas elevadas durante a tarde — na terça, os termômetros podem chegar a marcar até 28 °C.