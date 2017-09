Acidente deixa motociclista ferido na BR-470 em Gaspar

Trânsito 26/09/2017 | 07h00 Atualizada em

Um acidente na BR-470 em Gaspar, próximo ao Restaurante La Terra, deixou um motociclista ferido no início da noite de segunda-feira.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Gaspar, a colisão ocorreu entre uma Volkswagen Saveiro, com placas de Blumenau, e uma CG Titan, com placas de Gaspar. O condutor da moto, um rapaz de 25 anos, sofreu vários ferimentos pelo corpo e amputação quase total na perna direita, próximo ao tornozelo.

Ele foi conduzido ao Hospital Nossa Senhora Perpétuo Socorro para atendimento médico.

Pela manhã, outro acidente com moto ocorreu no mesmo trecho. Neste caso, o motociclista sofreu apenas ferimentos leves.

