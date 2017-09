Trânsito 28/09/2017 | 13h41 Atualizada em

Um acidente deixou uma pessoa gravemente ferida no final da manhã desta quinta-feira na BR-470 em Pouso Redondo.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, a colisão frontal envolveu uma carreta e um automóvel. O condutor do carro, uma Volkswagen Saveiro, ficou preso às ferragens e teve que ser retirado pelos socorristas. Ele foi levado com ferimentos graves para o hospital.

O condutor da carreta passa bem.

