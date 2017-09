Advogado de Blumenau que teve mensagens de ódio colados na frente de casa registra queixa na polícia

Preconceito 27/09/2017 | 12h15 Atualizada em

O advogado blumenauense Marco Antônio André registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil de Blumenau sobre os cartazes colados na frente de casa e em um poste na rua onde mora no bairro Ponta Aguda. O material continha símbolos de um grupo supremacista norte-americano e fazia uma ameaça pelo fato de ele ser negro e praticante do candomblé.



André compareceu à delegacia na manhã desta quarta-feira para registrar o caso e informou que a investigação correrá em sigilo.



— Entramos em um acordo de que tem ser assim devido às abordagens que precisam ser feitas e a forma como isso vai ser investigado — diz, ressaltando que a polícia já busca imagens que possam ajudar a identificar os responsáveis pelas mensagens e também começa a mapear casos semelhantes na cidade.



Ele conta que se emocionou com as demonstrações de apoio que vem recebendo desde que a situação se tornou de conhecimento público, mas ressalta que é preciso ação para que atos de intolerância como este sejam combatidos.



— Blumenau não é assim, não representa esse pensamento. Algumas minorias dentro de Blumenau têm esse pensamento, mas o descendente de alemão, de italiano e os negros que ajudaram a construir essa cidade são irmãos e não há um problema entre nós. O que há são pessoas e o poder público de fato, que não dá a visibilidade que o negro precisa ter na cidade — aponta, exemplificando com a falta de apoio institucional às manifestações culturais ligadas à negritude, como o Carnaval.



Discussão no Estado



Ainda nesta quarta-feira o coordenador do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da Furb, Carlos Silva, e o ativista e integrante do Movimento de Consciência Negra de Blumenau Cisne Negro e do Coletivo LGBT Liberdade, Lenilso Silva, se reúnem com o secretário de Estado de Segurança Pública César Grubba em Florianópolis para protocolar uma denúncia e cobrar providências sobre o fato ocorrido com o advogado Marco Antônio André.



Segundo ele, manifestações racistas, homofóbicas e de intolerância religiosa já ocorreram de forma mais velada em Blumenau, mas acredita que o fortalecimento de grupos de extrema-direita em lugares como a Europa e os Estados Unidos contribuem para que os ataques sejam mais objetivos e direcionados, principalmente, a ativistas à frente de movimentos pela igualdade.



— Nós discutimos isso na universidade e recebemos com preocupação essas ocorrências, sobretudo com quem está na militância, na linha de frente. Fizeram na frente da casa dele, mas sabemos que também é direcionado para essas pessoas — destaca Carlos Silva.