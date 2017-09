Aluno de 14 anos ameaça professor e é apreendido pela PM em Guaramirim, no Norte de SC

Educação 29/09/2017 | 14h45 Atualizada em

Na tarde da última quinta-feira, por volta de 14h30, um aluno de 14 anos foi apreendido pela Polícia Militar de Guaramirim após ameaçar um professor. O fato ocorreu no bairro Guamiranga.

Segundo informações da PM, o professor pediu para que o jovem tirasse o boné dentro de sala de aula. Segundo testemunhas, o garoto respondeu que não iria tirar o boné e que se o professor quisesse, ele mesmo teria que tirar e ameaçou bateu no professor.

A escola então entrou em contato com a Polícia Militar, que foi até o local e encaminhou o jovem para a delegacia de Guaramirim. Mesmo após a chegada dos policiais, o menor teria continuado as ameças.

A Agência de Desenvolvimento Regional informou que o menor foi suspenso por três dias. Na semana que vem, uma audiência deve definir se o jovem sofrerá mais alguma punição.

No início de setembro, um outro caso de desrespeito de alunos com professores. Alunas da rede municipal de Jaraguá do Sul deram água da privada para uma professora e disseram ter feito isso por excesso de cobrança por parte da professora.