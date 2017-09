Após dia de calor, meteorologia alerta para risco de temporal e trovoadas no Vale do Itajaí nesta quarta-feira

Tempo 27/09/2017 | 16h57 Atualizada em

Após dias de calor forte e semanas sem que os moradores do Vale do Itajaí vejam um pingo de chuva, os principais sistemas de meteorologia do Estado emitiram um alerta nesta quarta-feira para o risco de temporais e trovoadas na região, com chance de rajadas de vento momentâneas.

O principal alerta é da Epagri/Ciram, que destaca o risco de temporais — inclusive com a possibilidade de granizo em pontos isolados — para todo o Estado, especialmente no Oeste, Meio Oeste, Planalto Sul, Litoral Sul, Vale do Itajaí e Planalto Norte.

Segundo o Alertablu, o avanço de uma frente fria pela costa de Santa Catarina provoca o aumento de nuvens e favorece a condição para as pancadas de chuva. O calor em Blumenau também ajuda na formação dos temporais, já que nesta quarta os termômetros chegaram a marcar 30,1ºC.

O alerta para os temporais é, principalmente, para a noite desta quarta, mas a previsão ainda aponta a chance de chuva em Blumenau e região na quinta, dia em que os termômetros devem marcar temperaturas enter 19 e 26ºC.