Salvamento 24/09/2017 | 20h51





Foto: Arcanjo 03 / Divulgação

A equipe do helicóptero Arcanjo salvou um motorista que sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto dirigia um automóvel por volta das 16h deste domingo, em Indaial. Segundo informações da equipe do Arcanjo, a vítima, um homem de 59 anos, recebeu manobras de reanimação cardiopulmonar e, após cerca de oito minutos, a parada foi revertida. O condutor foi encaminhado para sequência de tratamento no Hospital Santa Isabel, em Blumenau.