Bebê nasce com quase seis quilos no Paraná

O maior bebê nascido no Hospital Universitário de Cascavel, no oeste do Paraná, veio ao mundo no último dia 19. Gabrielly Trevisan nasceu com 54 centímetros e 5,720 quilos — cerca de dois quilos a mais do que a média dos recém-nascidos.

— No primeiro dia que peguei ela no colo foi cruel, um pouco desconfortável, mas agora já estou me acostumando — contou a mãe, Maira Cristina Trevisan, 36 anos, ao site G1.

Segundo Maira, a bebê se tornou atração na maternidade. As enfermeiras, que não perderam a chance de tirar uma foto com a menina, tiveram que colocar uma roupa de criança com muito mais tempo de vida em Gabrielly.

— As roupinhas de recém-nascidos não serviam — explica a mãe.

Maira afirma que sua gravidez, esmo que de alto risco, Maira foi tranquila. Ela engordou 11 quilos durante a gestação. A barriga cresceu bastante. Com seis meses, Gabrielly já pesava 1,9 quilos — normalmente, com esse tempo de gestação uma criança pesa cerca de 600 gramas. Um ultrassom feito duas horas antes da cesárea indicava que a menina nasceria com 5,380 quilos.

— O médico me disse que nunca tinha feito um ultrassom de uma criança tão grande. E olha que a margem de erro deles é de 200 gramas, mas acabou passando disso — lembra.

A mãe conta que o parto seria cesáreo de qualquer maneira, por causa da posição da criança.

— Meus outros dois partos foram normais. Minha filha mais velha, de 15 anos, nasceu com três quilos. Mas meu filho, que hoje tem cinco anos, nasceu com o mesmo tamanho e tinha 4,250 quilos 20 dias antes de nascer — comenta.

Gabrielly deve receber alta do hospital na quinta-feira (28). Segundo a mãe, ela está fazendo um tratamento para o coração, que se desenvolveu mais do que o comum, mas os médicos disseram que a bebê está bem. Do nascimento até terça-feira (26), a filha de Maira já cresceu dois centímetros e emagreceu 500 gramas.

— Estamos aguardando a cardiologista fazer alguns exames para poder ir para casa — afirma.

A mãe relata ainda que a família não vê a hora de ir para Formosa do Oeste, também no oeste do Paraná, onde moram. No hospital, as visitas são restritas.

— Está todo mundo doido para vê-la. Ela já nasceu famosa, mas vai ser legal mostrar isso para ela quando crescer — conta Maira.

O posto de maior bebê nascido no Brasil pertence a Moacir Matheus Colaço, que veio ao mundo com 7,650 quilos e 58 centímetros na cidade de Carnaubeira da Penha, em Pernambuco, em 2015.