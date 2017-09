Blumenau sedia fórum de prevenção a riscos de desastres naturais na bacia do Rio Itajaí

Defesa Civil 25/09/2017 | 16h29 Atualizada em

Especialistas, estudiosos e autoridades se encontraram nesta segunda-feira em Blumenau para participar do X Fórum Permanente de Prevenção aos Riscos de Desastres na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí. O foco desta edição é a Educação Ambiental voltada para a gestão de riscos de desastres.



O evento ocorre na sede da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (Ammvi) e tem uma série de palestras para debater o assunto. Pela manhã, Sidnei Furtado Fernandes, especialista da ONU, apresentou o Programa Construindo Cidades Resilientes: Minha cidade está se preparando, e a Dra. Sâmia Nascimento Sulaiman, da USP, trouxe o painel Educação Ambiental e os Riscos de Desastres Naturais.



Durante a tarde as palestras seguem com a apresentação do Dr. Mário Jorge Cardoso Coelho Freitas, da Udesc, com o tema Educação Ambiental na Superação de Cenários de Riscos de Desastres. As especialistas Luciana Schramm Correia e Juliana Mary de Azavedo Ouriques, da Defesa Civil de Blumenau, fecham o dia com o painel Projetos Defesa Civil na Escola e Agente Mirim de Defesa Civil: as experiências de Blumenau.



Ações práticas

Nesta terça-feira o debate segue para as salas de aula das universidades da região. Furb, Univali e Unidavi sediam a oficina Inclusão de tecnologias digitais na gestão de riscos de desastres. O curso é direcionado para técnicos e gestores públicos dos municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí.