Brincadeira com espeto de churrasco deixa menino de 10 anos ferido em Guabiruba

Acidente doméstico 25/09/2017 | 13h26 Atualizada em

Uma brincadeira com um espeto de churrasco deixou um menino de 10 anos gravemente ferido no final da tarde deste domingo em Guabiruba, no Médio Vale do Itajaí.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros da cidade, a corporação foi chamada por volta das 18h30min para fazer o transporte do garoto do hospital de Guabiruba para o Hospital Azambuja, em Brusque. Segundo a assessoria da unidade de saúde o menino está internado na UTI em estado grave.



No local, os bombeiros verificaram que o garoto apresentava uma perfuração entre o nariz e o globo ocular esquerdo, causado por um espeto de churrasco. O acidente teria ocorrido durante uma brincadeira com um primo.



O menino estava consciente e orientado, com sinais vitais normais, mas apresentava perda de movimentos no braço esquerdo e suspeito de traumatismo crânio encefálico. Ele foi imobilizado e encaminhado ao Hospital Azambuja.