Caminhão atinge passarela do Hospital Santo Antônio em Blumenau

Um caso curioso chamou a atenção de quem passava pela Rua Itajaí em Blumenau nesta quarta-feira no fim do dia. Por volta das 17h um caminhão cegonheira acabou atingindo a passarela do Hospital Santo Antônio quando transitava pela via.

Segundo a Guarda de Trânsito o impacto foi leve e o motorista teria sentido e parado antes de danificar a estrutura. Uma viatura da GMT chegou a ir até o local, mas o motorista da cegonheira deu ré no veículo e saiu do local antes que filas se formassem no trânsito da região.

