Campanha de Multivacinação imuniza 4.459 pessoas em Blumenau

Saúde 27/09/2017 | 16h39 Atualizada em

A Campanha Nacional de Multivacinação imunizou 4.459 crianças e adolescentes em Blumenau. Realizada em todo o país, entre os dias 11 e 22 de setembro foram aplicadas 8.443 doses para atualizar a caderneta de vacinação de menores de 15 anos.



De acordo com a Vigilância Epidemiológica as vacinas mais aplicadas em crianças foram a pentavalente — que protege contra difteria, tétano, coqueluche, Hib e hepatite B — e contra a poliomielite. Já nos adolescentes, houve maior demanda para a vacina contra o HPV.



Para a secretária de Promoção da Saúde, Maria Regina Soar, o balanço da mobilização foi positivo.



— Os números de crianças e adolescentes vacinados e de doses aplicadas demonstram o compromisso dos pais e responsáveis com a saúde de seus filhos e/ou parentes. Essa preocupação deve ser permanente, pois assim conseguiremos evitar diversas doenças. A campanha acabou, mas as unidades de saúde seguirão com esse trabalho de imunização, sobretudo no público mais jovem — destacou.