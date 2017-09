Cao Hering: Fake

Opinião 29/09/2017 | 15h08 Atualizada em



A semana começou divertida. A todo o momento, os contra-regras inserem novos elementos à ópera bufa. Agora foi a vez dos recibos fakes de Lula, tentando provar que determinado apartamento não é dele, é alugado e blablablá. No entanto, os recibos de 2012 e 2013, entregues pela defesa à Justiça, exibem o mesmo erro: "São Bernanrdo (sic) do Campo". Todos foram impressos num só lote, replicando a mesma pressa do digitador. À barbeiragem se somam datas inexistentes — 31 de junho e 31 de novembro —, a falta de autenticação em cartório, ausência inexplicável de mais de 30 recibos, assinatura dos comprovantes feitas com a mesma caneta e não há marcas de envelhecimento no papel. Vocês viram. Ah, os falsificadores também não eram de confiança, eram fakes. Só no Brasil.



Fakes pululam na política (óbvio), nos tribunais, em palácio, no comércio, na educação, na segurança, no transporte, no esporte, nas grifes, nas rifas... Uma boa metáfora para o Brasil seria aquela embalagem contendo tijolos que você abre em casa pensando ter comprado um eletrônico para seu filho em Ciudad del Este. Falar nisso, há muito ultrapassamos o Paraguai nesse quesito. Vejamos os cigarros falsificados. Antes vinham do país vizinho, agora uma estrutura montada com boa logística foi desbaratada em São Paulo. Gente! Cigarros falsificados fazem mal à saúde...



Talvez o mais fake seja mesmo nossa cidadania. O punhado mais grosso dos votantes passa batido num raso comentário de televisão ou texto de jornal. Dia desses ouvi uma senhora referir-se ao imbróglio nacional: "Quer saber? Eu não entendo nada desse negócio de notificação, delação premiada, condução coercitiva... Prefiro novela!". É nesse caldo de cidadãos-fake, sem a menor ideia de Estado, que se desenvolvem as imensas e incontroláveis colônias de ladravazes e cabeças ocas com ideias de socialismo. Com a foice e o queijo na mão por 13 anos, deu no que deu. Não estava em seu DNA dividi-lo com o povão. Nossos bolcheviques também são fakes.



Ontem saiu mais uma pesquisa do glorioso Ibope. O instituto já revelou sua "feiquice" diversas vezes. Agora entrevistaram 0,0001% da população e deu mais de 77% de insatisfeitos com o presidente (outro fake). Nosso mordomo, em ruindade apanha de relho da antecessora, a elefanta em loja de cristais. No ótimo/bom só levou 3%. Dizem que por trás de todo o cenário político-social-sucessório-econômico-financeiro-bélico há um "sistema oculto", controlador de toda essa joça. Se não for fake, ouso dar-lhe um singelo conselho. Enquanto inflação e desemprego descem, o PIB reage, as ruas e os black blocs estão quietos e os investidores se animam, deixa assim, pô! Em fake, quanto mais se mexe mais fede.



E avisem àquela senhora que delação é dedo-duro e coercitivo é na marra.