Cardápio prevê apenas sardinha como opção de carne em escolas de Joinville

Pais com filhos matriculados em CEIs de Joinville reclamam da merenda escolar oferecida pelo município. Segundo eles, as crianças estão comendo sardinha todos os dias no cardápio. Desde o início do mês, o peixe é oferecido como única opção proteína na merenda das crianças de seis a 12 meses. Não há outros tipos de carne no lanche, conforme mostra cardápio disponível no site da Prefeitura.

Cardápio em CEI de Joinville Foto: Reprodução / Site Prefeitura





De acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Joinville e região (Sinsej), em toda a rede de educação falta alimentação para as crianças. Em imagens enviadas pelo Sinsej é possível ver o depósito dos alimentos quase vazio.

A mãe de duas alunas que estudam na Escola Municipal Professora Valesca May Engelmann, no bairro Vila Nova, conta que há duas semanas as crianças estão comendo sardinha. As meninas têm 10 e seis anos e estudam na escola de período integral, onde ocorre o mesmo problema dos CEIs. Os pais foram informados sobre a situação durante reunião mensal na escola.

— A diretora avisou, mas não pode fazer nada. Os pais acabam levando o que podem para ajudar, como ovos, arroz e salada, mas nem sempre é possível —, diz a mãe.

Em nota oficial, a Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Educação, informou que houve um problema no abastecimento de carne e que a situação é temporária nos Centros de Educação Infantil, mas sem data para solução. Quando a questão for resolvida, haverá elaboração de novos itens. Ainda de acordo com a Prefeitura, todos os alimentos que compõem os cardápios possuem valores nutricionais necessários para garantir o crescimento saudável das crianças.

É possível ver o depósito dos alimentos quase vazio Foto: Sinsej / Divulgação