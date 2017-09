Carga de concreto despenca do maior prédio do país em Balneário Camboriú

Acidente 25/09/2017 | 13h07 Atualizada em

Uma carga de concreto despencou da obra do edifício Yachthouse no final da manhã desta segunda-feira. Carros que estavam estacionados ao lado da construção foram atingidos, mas não há feridos. A prefeitura informou que a Avenida Normando Tedesco, onde fica a obra, ficará interditada até 14h e o trânsito será desviado para a Rua 4600.

O Yachthouse figura no ranking internacional The Skyscrapper Center como o maior prédio residencial do Brasil, com 81 andares. Ainda não há informações de que altura a carga de cimento despencou. As bandejas de proteção que ficam entre os andares evitaram que os danos fossem maiores.

O advogado Lucas Zenatti, que representa a construtora Pasqualotto, responsável pela obra, diz que a empresa vai se manifestar através de nota.

O vereador Marcelo Achutti (PP), que acompanhou o acidente, disse que vai cobrar providências da prefeitura de Balneário Camboriú. O parlamentar também quer procurar o Ministério Público.