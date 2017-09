Celesc começa mutirão de limpeza em postes de Blumenau

Geral 27/09/2017 | 13h09 Atualizada em

por Marina Dalcastagne



Se às vezes é difícil organizar a casa, imagina para o profissional que precisar encontrar um único fio em meio a uma fiação emaranhada. Para resolver este problema, Blumenau começou a receber uma espécie de limpeza nos postes. A primeira rua contemplada é a Curt Hering. A prática prevista pela Lei da Linha Limpa começou a valer há três meses na cidade. Técnicos da Celesc e das empresas que exploram os serviços de telecomunicação são responsáveis por retirar a fiação inutilizada.



A Celesc acredita que 40% dos fios nos postes não são usados, principalmente na região central, o que dificulta a rotina de quem trabalha com isso. Para evitar que se corte o fio errado, além de retirar os fios que estão sobrando é muito importante identificá-los. Cada fio recebe uma etiqueta de identificação.



— Quando você tem uma uma batida e vai ser preciso executar algum serviço de manutenção corretiva ou para melhoria mesmo, você sabe com quem conversar, quem são as compartilhadoras que estão usando nossos postes. Anteriormente não tinha a sinalização. Agora aqui na Curt Hering já tem a identificação sobre a quem pertence o cabo ou quem está explorando — explica o gerente regional da Celesc, Cláudio Varella.



O consumidor também pode perceber a importância deste trabalho dentro de casa. Às vezes os ruídos em equipamentos ocorrem por causa da confusão de fios. E quem identificar uma rua para limpeza dos postes pode acionar o Procon.



— Não vamos exigir que a Celesc use sua estrutura para atender um caso individual. Ela vai atender os casos coletivos para ver se consegue fazer isso tudo no município. Estamos programando 7 de Setembro e depois Rua Amazonas, mas isso pode mudar. Depende da decisão do colegiado — afirma o coordenador do Procon, Cezar Cim.



Na Rua 7 de Setembro, cotada para ser a próxima a receber o mutirão, há pelo menos uma semana um fio está pendurado, quase no chão. A expectativa é que os trabalhos no local comecem no próximo mês.