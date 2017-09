Começa preparo do terreno para obra do Terminal Oeste em Blumenau

Mobilidade 27/09/2017 | 17h19 Atualizada em

Já é possível acompanhar a movimentação das obras do Terminal Oeste, no bairro Água Verde. Desde o último sábado equipes já trabalham no preparo do terreno e a prefeitura, através das secretarias de Infraestrutura Urbana e Executiva de Mobilidade Sustentável e Projetos Especiais coordena e fiscaliza a operação. A obra faz parte do chamado Programa de Mobilidade Sustentável, custeado com recursos financiados pela prefeitura junto ao Banco Interamericano para o Desenvolvimento (BID).



Os trabalhos estão concentrados na retirada de entulhos e limpeza do terreno. Segundo o secretário de Infraestrutura Urbana, Régis Evaloir da Silva, uma seringueira que foi plantada em 1980 vai permanecer no local. O projeto foi readequado para contemplar a permanência da árvore, que vai receber uma poda de condução, e vai fazer parte do novo espaço. Também será realizada a macrodrenagem do terreno.



Seringueira plantada em 1980 vai permanecer no local Foto: Karolina Bonin / Arquivo pessoal

Localizado entre as ruas Guilherme Poerner e General Osório, o terminal contará com área total construída de 4.280 metros quadrados, sendo 2.080 metros quadrados de cobertura.n Será implantada uma nova via no entorno do local que funcionará como uma grande rotatória. Além da estrutura, a obra contará ainda com a instalação de uma área de lazer com parque para crianças, pista de caminhada com 245 metros de extensão, quadra poliesportiva, quadra de areia e cancha de bocha. Haverá também ciclovia no entorno.



A construção do Terminal Oeste tem como principais objetivos a integração das linhas da região Oeste, o atendimento à crescente demanda de transporte público e a diminuição nos volumes de tráfego nas vias servidas pelas linhas de ônibus. O prazo de conclusão é de 14 meses.