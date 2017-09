Doadores de sangue poderão andar de táxi sem pagar nesta terça em Blumenau

Ação solidária 25/09/2017 | 20h53 Atualizada em

Quem doar sangue em Blumenau nesta terça-feira vai poder contar com a corrida de táxi para ir ao Hemosc e voltar para casa sem precisar pagar nada. A ação será uma parceria do hemocentro com a Coopertáxi Blumenau para ajudar no início da Semana Municipal de Incentivo à Doação de Sangue.

As corridas gratuitas serão feitas somente através do aplicativo upTaxi, e a gratuidade para doadores vai valer durante toda a terça-feira para corridas até o Hemosc.

Para efetivar a doação, o cidadão precisa atender alguns requisitos e, portanto, passar por uma triagem no local. Em caso de aptidão, é realizada a coleta de aproximadamente 450 mL de sangue. Todo o processo leva em torno de 55 minutos e é acompanhado por uma equipe especializada. Mulheres devem observar o prazo mínimo de 90 dias, já os homens podem doar a partir de 60 dias da última coleta, respeitando o máximo de três e quatro doações ao ano, respectivamente.

O Hemosc de Blumenau está localizado na Rua Theodoro Holtrup, 40, no bairro Vila Nova. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 18h30, e aos sábados, das 8h15 às 11h.