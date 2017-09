Doria brinda com guaraná e posa com Realeza na abertura da Oktoberfest de São Paulo

Sem álcool 29/09/2017 | 10h50 Atualizada em

A primeira edição da Oktoberfest em São Paulo começou nesta quinta-feira na capital paulista e vai até o dia 8 de outubro. A abertura no Parque Anhembi contou com uma comitiva de Blumenau, incluindo o prefeito Napoleão Bernardes e a Realeza da festa de Blumenau.

Na melhor tradição da Oktober, a festa começou com a sangria de um barril de cerveja e um brinde no palco principal. Em um evento com 36 marcas de cerveja, o prefeito de São Paulo João Doria brindou com um caneco de refrigerante.

— Eu não bebo uma gota de álcool. E naquela caneca, confesso, tinha guaraná — disse Doria em entrevista ao portal G1.

Com chapéu de fritz, Doria tirou fotos com a comitiva de Blumenau e posou ao lado das rainhas e princesas da Oktoberfest de Blumenau e de São Paulo.

Em discurso na abertura, o prefeito Napoleão disse que "Blumenau sente-se muito honrada em servir de referência para a organização da versão paulistana da Oktoberfest. A festa de São Paulo ajuda na divulgação da Oktoberfest de Blumenau e não vemos como uma concorrência. Vemos como uma oportunidade de visibilidade e de negócios".