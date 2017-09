Duas pessoas morrem em capotamento em Laurentino, no Alto Vale do Itajaí

Trânsito 30/09/2017 | 18h09 Atualizada em

Dois homens morreram em um capotamento na rodovia SC-350 no município de Laurentino, cidade do Alto Vale do Itajaí, na tarde deste sábado.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente ocorreu às 14h40min no Km 338 da rodovia estadual. O motorista, identificado como Nazareno Kreis, 46 anos, teria perdido o controle do veículo, um EcoSport com placas de Rio do Oeste, saído da pista e capotado.

Um dos passageiros, Everton Ari Linhares, 26 anos, morreu no local. O motorista chegou a ser levado ao Hospital Regional do Alto Vale, em Rio do SUl, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Um terceiro ocupante do carro foi socorrido com ferimentos leves.



