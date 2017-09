Duas pessoas morrem em capotamento em Rio do Campo, no Alto Vale do Itajaí

Trânsito 30/09/2017 | 16h56 Atualizada em

Um capotamento deixou duas pessoas mortas na tarde deste sábado em Rio do Campo, município do Alto Vale do Itajaí. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente ocorreu por volta do meio-dia no Km 87,8 da SC-114, na localidade de Taiozinho.

::: Homem morre em acidente na SC-110 em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí



Um veículo Corsa com placas de Salete e conduzido por Anderson Wiemes, 28 anos, teria saído da pista e capotado. O condutor e o passageiro, João Paulo Machado, 21 anos, morreram no local. O veículo ficou completamente destruído. Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML) de Blumenau.



::: Mulher morre e quatro pessoas ficam feridas em acidente com motorista embriagado na BR-470 em Rio do Sul