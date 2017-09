Empresário de Blumenau denuncia golpe que usa nome de prefeitura pedindo doação para creche

Segurança 28/09/2017 | 18h12 Atualizada em

Pessoa telefone com número de Santa Catarina e diz ser o prefeito de Jaraguá do Sul

Pessoa telefone com número de Santa Catarina e diz ser o prefeito de Jaraguá do Sul Foto: Univali / Divulgação

O telefone toca. Ao atender, a pessoa do outro lado da linha diz ser o prefeito da cidade e que precisa de doações para uma creche. Este é o golpe que a Prefeitura de Jaraguá do Sul informou estar ocorrendo na região do Vale do Itapocu. Segundo nota envidada pelo governo municipal, golpistas que seriam do interior de São Paulo estão se passando pelo prefeito Antídio Lunelli.

A prefeitura soube do caso a partir da denúncia de um empresário de Blumenau, no Vale do Itajaí. A Polícia Civil já foi acionada e investiga o caso. A orientação é para que as pessoas não repassem dados pessoais e denunciem o caso na delegacia mais próxima ou pelo telefone 181.

As chamadas são feitas de um telefone catarinense.

Confira a nota na íntegra:

"Na manhã desta quinta-feira (28), o Gabinete do Prefeito de Jaraguá do Sul identificou um homem que está entrando em contato com moradores da região, se passando pelo prefeito Antídio Aleixo Lunelli e solicitando doações para uma suposta creche, numa típica ação de estelionato.

O Gabinete tomou conhecimento do caso por meio de um empresário de Blumenau, que entrou em contato assim que recebeu a ligação suspeita. Imediatamente, a Polícia Civil foi acionada e já está tomando as medidas cabíveis para essa situação. No entanto, é preciso orientar a todos que forem contatados que ignorem o telefonema e não fornecer nenhum dado pessoal. Se possível também alertem as autoridades policiais.

Pelas primeiras informações colhidas, o suspeito seria do interior de São Paulo, mas utiliza um número de telefone catarinense para tentar convencer as vítimas em potencial.

Infelizmente, se repete contra o prefeito Antídio Lunelli um golpe que já vitimou tantas outras pessoas em todo o país. Por isso, o Gabinete do Prefeito reforça: casos como esse devem ser denunciados para a Polícia Civil, seja na Delegacia mais próxima ou pelo Disque-Denúncia, pelo número 181."