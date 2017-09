Espaço do Trabalhador: Ministério da Agricultura abre concurso com salário de R$ 14,5 mil

Seleção 27/09/2017 | 11h49 Atualizada em

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou nesta terça-feira (26) edital para novo concurso público, que prevê a contratação de 300 veterinários para o cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário – área Medicina Veterinária. A remuneração inicial é de R$ 14.584,71 e a jornada de trabalho é flexível, conforme a necessidade do posto de trabalho. A prova objetiva está prevista para o dia 26 de novembro de 2017.

A seleção será feita por meio de provas objetiva e discursiva e pontuação por títulos acadêmicos. É necessário ter curso superior concluído em Medicina Veterinária. São 300 vagas em todo o país - as funções específicas e locais de trabalho para cada Estado serão divulgadas depois da publicação de classificação do concurso. As provas serão realizadas em todos os Estados – os locais serão divulgados três dias antes da realização.

O período de inscrições começa as 10h da próxima segunda-feira (2 de outubro) e segue até o dia 16 de outubro, no site da Escola de Administração Fazendária. A taxa de inscrição é de R$ 120. Confira o edital na íntegra.

