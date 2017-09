Fórum do bem-estar animal em Blumenau está com inscrições abertas

Saúde 28/09/2017 | 12h55 Atualizada em

As inscrições para o Fórum Regional de Políticas Públicas voltadas ao Bem-Estar Animal, que ocorre em Blumenau neste sábado, continuam abertas. Os interessados em participar devem preencher uma ficha disponível no site da prefeitura. O evento é gratuito e aberto para toda a comunidade.



Organizado pela Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (Semus) e pelo Conselho Municipal de Bem-Estar Animal (Combea), o encontro acontece das 9h às 16h na Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (Ammvi), na Rua Alberto Stein, 466, bairro Velha.

Na ocasião será aceita a doação de cobertores e roupas para cachorros. Durante o dia, os participantes terão a oportunidade de interagir com especialistas e debater sobre diversos temas, entre eles controle populacional, rastreabilidade de cães e gatos e socorro a animais em casos de desastres naturais.



>> PROGRAMAÇÃO:

- 9h às 9h30: Abertura

- 9h30 às 10h30: Bem-Estar Animal e Controle Populacional

Palestrante: Luis Carlos Kriewall, veterinário, coordenador da Política de Proteção aos Animais de Blumenau, especialista em Políticas Públicas e Planejamento em Projetos para a Saúde e mestre em Educação



- 10h30 às 11h30: Rastreabilidade de cães e gatos: uma necessidade urgente

Palestrante: Edgar Cardoso, veterinário e professor do curso de Medicina Veterinária da Furb



- 11h30 às 12h15: Debate



- 12h15 às 13h30: Almoço



- 13h30 às 14h30: Socorro a animais em desastres naturais

Palestrante: Halem Guerra Nery, ativista pelos direitos dos animais, membro fundador e ex-presidente da Associação Catarinense de Proteção aos Animais (Acapra) e, atualmente, presidente do Instituto Ambiental Ecosul de Santa Catarina e membro do Grupo Especial de Defesa dos Direitos dos Animais do Ministério Público de Santa Catarina



- 14h30 às 15h30: Bem-Estar Animal e as suas liberdades e Bem-Estar Animal x Festas Tradicionalistas

Palestrantes: Bruna Helena Kipper, veterinária e professora do curso de Medicina Veterinária da Furb, e Augusto Eneas Upnmoor, veterinário e servidor da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc)



- 15h30 às 16h: Debate