Galpão de empresa têxtil pega fogo no Belchior, em Gaspar

Incêndio 27/09/2017 | 14h48 Atualizada em

O galpão de uma empresa têxtil no bairro Belchior Alto, em Gaspar, pegou fogo no início da tarde desta quarta-feira. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 13h15min e até as 14h45min ainda trabalhava para conter as chamas.

Ainda não se sabe como o incêndio começou. Segundo os bombeiros, as chamas destruíram o depósito de algodão da indústria Blufibras, que fica na Rua José Patrocínio dos Santos. Pelo menos cinco viaturas do Corpo de Bombeiros atuam no combate ao fogo.

Foto: Jaison Reinert / Arquivo Pessoal