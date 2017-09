Homem de 50 anos morre atropelado na BR-101, em Itajaí

Trânsito 24/09/2017 | 16h05 Atualizada em

Um homem de 50 anos morreu atropelado por volta das 23h50min desse sábado, no Km 122 da BR-101, em Itajaí. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele estaria trafegando em uma bicicleta quando foi atingido por uma motocicleta que estaria trafegando no acostamento da via, no sentido Norte, em direção a Navegantes. O condutor da moto teria fugido sem prestar socorro antes mesmo da chegada da PRF e da empresa concessionária da rodovia. Ele deixou no local inclusive a passageira, que ficou ferida e caiu junto com o ciclista no momento da colisão.



A passageira foi conduzida para o Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, e o corpo do ciclista, encaminhado ao IML. Não há detalhes sobre a moto que teria causado o acidente, mas a informação é de que se trataria de uma Biz branca. Qualquer informação sobre o caso pode ser repassada à Polícia Rodoviária Federal pelos telefones 191 ou (48) 3251-3373.

�