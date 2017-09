Homem morre em acidente na SC-110 em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí

Trânsito 30/09/2017 | 16h26 Atualizada em

Um homem de 43 anos morreu em um acidente entre dois carros na SC-110 em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí, no começo da tarde deste sábado.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a vítima fatal era o condutor de um Gol com placas de Imbuia e foi identificado como Leomar de Souza. O carro que ele conduzia teria colidido com um Focus, também de Imbuia, onde estavam três pessoas que tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para o hospital de Ituporanga pelos bombeiros e pelo Samu.

A PMRv está no local e aguarda a chegada do Instituto Médico Legal (IML) de Blumenau, que vai retirar o corpo do local.