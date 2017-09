Homem sofre tentativa de homicídio em Blumenau

Segurança 26/09/2017 | 07h20 Atualizada em

Um homem de 21 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada desta terça-feira em Blumenau.

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi avisada do caso pela equipe do Hospital Santo Antônio. O rapaz informou que estava usando drogas com um grupo de usuários quando um deles disparou três vezes — um dos tiros atingiu a perna dele.

O homem ainda disse aos policiais que não se lembrava do local onde a tentativa de homicídio ocorreu e nem o nome do autor dos disparos por estar sob efeito de drogas. Os policiais registraram a ocorrência e deixaram a vítima para atendimento na unidade hospitalar.