Implantação de terceira faixa provoca congestionamento na Rua Bahia em Blumenau

25/09/2017

A manhã de segunda-feira começou complicada para os motoristas que precisam passar pela Rua Bahia, em Blumenau.

A prefeitura iniciou a implantação da terceira faixa no trecho entre a Ponte do Salto e a Praça Gaitas Hering e, com isso, longas filas se formaram no sentido Indaial - Blumenau neste início de manhã. Por volta das 7h30min, o congestionamento começava antes da ABCelesc e se estendia até o encontro com a Rua Gustavo Salinger, onde a prefeitura está construindo uma rotatória.

Durante o fim de semana, funcionários da prefeitura fizeram obras de pintura da terceira faixa de tráfego. Nesta segunda-feira, haverá obras de raspagem da pintura antiga. O serviço ocorre das 9h às 11h e das 14h às 16h. Nesses períodos, a passagem de veículos pela faixa central será interrompida. Cavaletes e outros equipamentos de sinalização ficarão dispostos para orientação dos motoristas.

Até o final das operações, a prefeitura pede a atenção aos usuários de trânsito da região para se evitar transtornos. Os serviços, coordenados pela Secretaria Municipal de Conservação e Manutenção Urbana (Seurb), poderão ser transferidos para nova data em caso de chuva.