Incêndio atinge vegetação às margens da BR-470 em Ilhota

Um incêndio em vegetação às margens da BR-470 em Ilhota mobilizou o Corpo de Bombeiros de três cidades da região no fim da tarde de segunda-feira.

Segundo a corporação de Ilhota, o fogo começou em um matagal às margens da rodovia no bairro Ilhotinha, provocando muita fumaça aos que passavam pela via. O fogo se alastrava rapidamente com a ajuda do vento e foi necessário acionar dois caminhões extras dos bombeiros de Gaspar e de Navegantes.

Além dos caminhões, quatro bombeiros entraram no terreno e fizeram o combate aos focos de incêndio que se espalhavam em vários pontos. Os trabalhos duraram cerca de uma hora