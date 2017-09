incêndio destrói residência em gaspar

Geral 28/09/2017 | 12h23 Atualizada em

Um incêndio destruiu uma residência na manhã desta quinta-feira no bairro Gasparinho, em Gaspar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o morador da casa, um idoso de 90 anos, saiu de casa e esqueceu que tinha deixado o fogão ligado com água esquentando para fazer um chimarrão. O neto dele foi quem viu as chamas e extinguiu-as com um extintor.

Minutos mais tarde, eles viram chamas saindo pelo telhado e rapidamente o fogo de alastrou. Outra residência que fica no mesmo terreno também foi atingida parcialmente.

Foram necessários cerca de 2,5 mil litros de água para extinguir o fogo. Apesar do prejuízo material, ninguém ficou ferido.

Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação