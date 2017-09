MEC autoriza criação de 127 cursos superiores em instituições privadas

Educação 28/09/2017 | 17h14 Atualizada em

A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, do Ministério da Educação, autorizou o funcionamento de mais 127 cursos superiores em instituição privadas. As portarias que autorizaram os cursos foram publicadas nesta quinta-feira, 28, no Diário Oficial da União.

Em Santa Catarina, foram autorizados cinco cursos em diferentes cidades:

Comércio Exterior (Bacharelado) - São Francisco do Sul

Universidade da Região de Joinville (Univille)

Vagas: 48

Engenharia Química (Bacharelado) - São José

Universidade do Vale do Itajaí (Univali)

Vagas: 100

Engenharia Civil (Bacharelado) - Jaraguá do Sul

Faculdade Anhanguera

Vagas: 150

Gestão de Recursos Humanos - Florianópolis

Faculdade Estácio de Sá

Vagas: 40

Medicina Veterinária (Bacharelado) - Joinville

Faculdade Anhanguera

Vagas: 140

Além de SC, foram autorizados cursos nos Estados da Bahia, Paraíba, do Rio Grande do Norte, Pará, Paraná, Maranhão, Espírito Santo, Piauí, Amazonas, Ceará, de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Goiás, Rio Grande do Sul e Tocantins. A lista completa, o número de vagas e as instituições pode ser conferida no Diário Oficial da União.

