Medidores de água serão substituídos  a partir desta quinta-feira em Blumenau

A partir desta quinta-feira os moradores da Rua 25 de Agosto e transversais, na Itoupava Norte, serão os primeiros moradores a ter os hidrômetros de casa trocados mas até o final do ano mais de 15 mil blumenauenses terão os equipamentos antigos e desgastados substituídos. Além de atender uma recomendação do Inmetro, que indica tempo de vida útil de cinco anos para os hidrômetros, o trabalho do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Blumenau contempla o Plano de Saneamento Básico de Blumenau, que prevê a renovação de todos os equipamentos até 2021.

— Como ele é um medidor com características mecânicas, não tem nada de eletrônico dentro, ele tem uma vida útil. Além do desgaste, há um aumento na curva de erros e então a substituição se faz necessária. Antigamente se tirava o medidor, abria, se trocava a turbina e a relojoaria toda, mas hoje em dia não compensa esse tipo de serviço e acaba se substituindo por outro.

Com o desgaste o equipamento acaba registrando erros ao longo do tempo, não fazendo a medição correta e deixando de cobrar o volume total usado, o que gera perda para a autarquia, responsável pelo tratamento e distribuição de água em Blumenau.

— O equipamento novo vem para proporcionar uma medição mais justa, mais fidedigna daquele volume que está passando para o consumidor, daquilo que ele está consumindo. Porque a pessoa consumia, por exemplo, 13 metros cúbicos mês, mas na realidade ela estava consumindo 15 metros cúbicos, mas o medidor não estava marcando — ressalta Artur.

Modernização dos hidrômetros

Ao longo do tempos, o equipamento foi se modernizando para atender uma demanda que também evoluiu e mudou os hábitos de consumo. Se antes um medidor que atendia uma vazão mínima de 30, 60 litros cúbicos, hoje os equipamentos são capazes de medir 15 litros cúbicos, por exemplo.

— O princípio é o mesmo, mas a tecnologia muda em termos construtivos. Essa turbina é refrigerada pela água, antigamente não tinha ponta de safira e hoje já tem ponta de safira, que fica flutuando na água para refrigerar. Todos têm uma construção mais sensível, uma vazão mais sensível. Na verdade, hoje o consumidor está consumindo menos e por isso a tecnologia se adaptou — conclui o diretor técnico do Samae ao confirmar que o primeiro passo será dado na Itoupava Norte, mas até 2021, 32 mil hidrômetros serão trocados em Blumenau, investimento equivalente a cerca de R$ 1,8 milhão em recursos próprios.

DÚVIDAS

Qual hidrômetro será trocado?

Os medidores que ficam nas residências, aqueles que passam por leitura de consumo.

Quanto tempo demora a instalação do hidrômetro?

Dependendo do cavalete e da acessibilidade, é possível ser trocado 15, 20 minutos. Outros podem demorar um pouco mais tempo.

Vai faltar água?

Temporariamente, mas ela ocorre individualmente apenas no período de 10 a 20 minutos em que o hidrômetro será trocado. A rede não será fechada totalmente.

A conta de água vai aumentar?

Não. O valor cobrado continua sendo o mesmo, o que acontece é que Isso pode acontecer.

Quanto o consumidor vai pagar pela instalação do novo equipamento?

Nada.Você paga apenas a ligação inicial. A manutenção do instrumento de medição, do cavalete - toda a parte da distribuição compete ao Samae.

Só as casas da Itoupava Norte terão os equipamentos trocados?

Não. A primeira etapa dos serviços de substituição ocorre nos pontos da cidade onde os equipamentos são mais antigos, apresentam problemas de manutenção e imprecisão na medição do consumo de água. A troca começará na Itoupava Norte, mas os trabalhos passarão por todos os bairros.

Outra dúvida?

A população pode entrar em contato com a Ouvidoria do Samae, pelo telefone 115.