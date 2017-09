Motorista alcoolizado é preso pela PRF na BR-470 em Rio do Sul e chama amigo também alcoolizado para socorrê-lo

Trânsito 28/09/2017 | 07h46 Atualizada em

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou no início da noite de ontem um motorista que apresentava sinais de embriaguez. A abordagem ocorreu no Km 135 da Rodovia, em Rio do Sul, e o homem, que seguia em um Siena com placas de Ibirama tinha, segundo a polícia, odor etílico e olhos avermelhados.



Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,74 miligramas de álcool por litro de ar. Foi feita a contraprova, que apontou 0,76 miligramas. Como o nível foi acima do limite 0,30 miligramas aceito pela legislação o homem recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de Rio do Sul.



O motorista, então, chamou um amigo para socorrê-lo. Ele foi convidado pelos policiais para também realizar o teste do bafômetro, que apontou 0,06 miligramas de álcool por litro de ar. Por estar abaixo do limite previsto pela lei, o homem não recebeu voz de prisão, mas foi notificado, teve a carteira de habilitação recolhida e os dois precisaram chamar outras pessoas para levarem os veículos.