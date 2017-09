Motorista e vítima fatal de acidente na BR-470 em Rio do Sul eram casados

Trânsito 30/09/2017 | 17h44 Atualizada em

O motorista de 39 anos que foi flagrado alcoolizado e a mulher de 42 que morreu em um acidente na BR-470 em Rio do Sul no final da tarde de sexta-feira eram marido e mulher.



O acidente ocorreu no Km 143 da rodovia e a mulher morreu na hora. O homem foi submetido ao teste do bafômetro, que acusou teor de 0,66 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, nível acima do limite tolerado pela legislação.

No acidente também ficaram feridos dois passageiros. Um menino de 7 anos que é filho do casal e um homem de 55 anos que seria irmão do motorista. Os dois foram levados com ferimentos graves ao Hospital Regional do Alto Vale, em Rio do Sul. De acordo com a assessoria da unidade de saúde, a criança deu entrada no Setor de Urgência e Emergência, realizou uma bateria de exames e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica.



O condutor do segundo veículo envolvido no acidente teve ferimentos leves. O motorista que foi flagrado alcoolizado foi preso e encaminhado ao Presídio Regional de Rio do Sul. De acordo com informações da Polícia Civil de Rio do Sul, ele foi autuado pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal na direção de veículo automotor, respectivamente artigos 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro, e por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa, previsto no artigo 306.



O corpo da vítima fatal foi recolhido e liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Blumenau e será encaminhado para Xanxerê.