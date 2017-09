Motorista morre em acidente na SC-110 em Rodeio

Trânsito 24/09/2017 | 14h23 Atualizada em

Um homem de 28 anos morreu em um acidente envolvendo um carro e um caminhão na manhã de sábado na SC-110, em Rodeio.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um caminhão com placas de Indaial bateu de frente com um Huyndai HB20 com placas de Pomerode. O caminhão era conduzido por um homem de 26 anos. Com ele, estava uma mulher de 23 anos. Os dois foram atendidos e levados ao pronto atendimento do Hospital Oase, de Timbó.

No HB20, estavam Evandro Gabriel Oss-Emer e uma passageira de 27 anos. Ele ficou preso às ferragens do veículo e não resistiu as ferimentos, morrendo antes mesmo da chegada dos socorristas. A mulher, que não foi identificada, foi atendida e levada pelo Samu de Timbó também ao Hospital Oase.