Mulher morre e quatro pessoas ficam feridas em acidente com motorista embriagado na BR-470 em Rio do Sul

Trânsito 29/09/2017 | 22h35 Atualizada em

Uma mulher de 42 anos morreu em um acidente no final da tarde desta sexta-feira na BR-470 em Rio do Sul. De acordo com informações dos bombeiros da cidade, a colisão entre os dois veículos ocorreu na região do bairro Canoas por volta das 17h20min, no local conhecido como "curva do S".



No local estavam um veículo Honda Civic com placas de Joinville, conduzido por um homem de 39 anos, com mais três pessoas. Segundo os bombeiros, o motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que acusou teor de álcool por litro de sangue acima do limite tolerado pela legislação e recebeu voz de prisão da Polícia Rodoviária Federal.



Entre os ocupantes do veículo estava a vítima fatal, que era passageira do banco traseiro e morreu no local. Os outros dois caronas, um homem e um menor, também tiveram ferimentos. Todos foram encaminhados ao Hospital Regional do Alto Vale, em Rio do Sul.



No outro veículo, um Sportage com placas de Braço do Trombudo, o motorista era o único ocupante e também teve alguns ferimentos, mas recusou a condução até o hospital.