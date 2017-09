Mulher tem carro arrombado no estacionamento de posto de saúde em Blumenau

Segurança 28/09/2017 | 09h49 Atualizada em

Uma mulher teve o carro arrombado e furtado no estacionamento do Ambulatório Geral da Escola Agrícola no final da manhã desta quarta-feira.

Segundo o relato dado à Polícia Militar, a vítima, de 46 anos, chegou ao local, que fica na Rua Norberto Seara Heusi, por volta das 11h para uma consulta. Quando saiu, às 12h10min, percebeu que seu carro, um Versa com placas de Blumenau, estava com o vidro da janela direita dianteira quebrado.



De dentro do carro foram levados uma bolsa com a carteira, documentos pessoais, cartões de banco, talão de cheques, cerca de R$ 3 mil em dinheiro e três telefones celulares.